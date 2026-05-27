Urla e spacca i finestrini di 8 auto lanciando bottiglie di vetro | arrestato 26enne danni tra Torino e Moncalieri

A maggio, tra Torino e Moncalieri, un uomo di 26 anni ha danneggiato otto veicoli parcheggiati lungo via Corrado Corradino e piazza Bengasi. Ha urlato, rotto i finestrini e lanciato bottiglie di vetro contro le auto. La polizia è intervenuta e ha arrestato il giovane sul posto. I danni delle auto sono stati rilevati dai testimoni e successivamente verificati dagli agenti.

I fatti sono avvenuti a maggio al confine tra Torino e Moncalieri, precisamente tra via Corrado Corradino e piazza Bengasi: un 26enne è stato tratto in arresto dopo aver danneggiato otto auto che si trovavano posteggiate in strada. Fermato in evidente stato di alterazione, il giovane aveva con sé. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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ma questa che urla, spacca oggetti per terra, lancia cibo e insulta chiunque ora cerca di far passare raimondo come violento però difendeva il mago che la reazione violenta l’ha avuta davvero e ha urlato anche insulti a francesca. ridicola #gfvip x.com

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