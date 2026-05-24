Spacca il vetro di un’auto e fugge nella notte | arrestato 23enne dopo l’inseguimento

Un uomo di 23 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato nel centro di Parma dopo aver rotto il vetro di un’auto e aver tentato di fuggire durante un inseguimento notturno. I carabinieri hanno fermato il sospettato, ritenuto responsabile di furto aggravato su un veicolo e del possesso di attrezzi da scasso. L’arresto è avvenuto dopo un breve inseguimento nelle strade della città.

Razzia notturna nel centro di Parma, dove i carabinieri hanno arrestato un 23enne italiano, senza fissa dimora, ritenuto il presunto responsabile di un furto aggravato su un’auto in sosta e del possesso di attrezzi da scasso.L’episodio è avvenuto nella notte del 23 maggio, intorno all’una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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