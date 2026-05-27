In un momento di trasformazione globale, la competizione tecnologica si intensifica, con focus su intelligenza artificiale, transizione energetica e autonomia strategica. Questi elementi sono diventati centrali per le economie e le società europee. La cooperazione tra paesi europei si rafforza come esempio di unità e solidità in un contesto di rapide evoluzioni tecnologiche e geopolitiche.

Stiamo vivendo un periodo di trasformazione globale. La competizione tecnologica sta accelerando. L’intelligenza artificiale, la transizione energetica e l’autonomia strategica stanno diventando sempre più importanti per le nostre economie e per le nostre società. Nessun Paese europeo, agendo da solo, può affrontare queste sfide. Il nostro continente deve continuare a muoversi verso una cooperazione più forte, una maggiore integrazione e una visione strategica comune. Il Tribunale Unificato dei Brevetti rappresenta un importante esempio di questo approccio. Dimostra che l’Europa può costruire istituzioni comuni capaci di promuovere l’innovazione, ridurre la frammentazione, migliorare la certezza del diritto e rendere il nostro sistema economico più competitivo a livello globale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Upc, esempio concreto di un’Europa più forte e più unita. Scrive Billi

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