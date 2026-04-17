La neopromossa più forte d' Europa

Il 26 luglio 2005, allo stadio Lobanovski di Kiev, un attaccante ticinese ha segnato il primo gol europeo nella storia del club in un turno preliminare di Champions League. L’evento rappresenta un momento significativo per il team, che ha partecipato per la prima volta alla competizione continentale. La partita ha visto il club affrontare una squadra ucraina in un incontro di qualificazione che ha segnato un passaggio importante nella sua storia calcistica.

Il 26 luglio del 2005, allo stadio Lobanovski di Kiev, l’attaccante ticinese Mauro Lustrinelli segna il primo gol europeo della storia del Thun in un preliminare di Champions League. Così c’è scritto sul sito della UEFA. In realtà, a guardarlo, ha tutta l’aria di essere un autogol di Rodolfo, su cui carambola il pallone dopo che Lustrinelli ha anticipato tutti di testa su un cross da sinistra: la palla sbatte sul portiere in uscita e poi sulle gambe del difensore brasiliano della Dinamo Kiev. Poco cambia, quel gol si rivelerà decisivo per il passaggio al turno successivo, contro gli svedesi del Malmö, con cui il piccolo Thun si giocherà di lì a poco l’ingresso nella fase a gironi della più grande manifestazione calcistica d’Europa, entrandoci anche grazie a una doppietta (questa volta senza deviazioni) di Lustrinelli.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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