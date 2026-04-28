Nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma decide di interrompere una conoscenza e si trova a restare da sola, senza più alcun cavaliere. Nel frattempo, Rosanna si scaglia contro Alessio, attaccandolo pubblicamente. La trasmissione si presenta ricca di confronti e cambi di situazione tra i partecipanti.

Puntata movimentata del Trono Over: Gemma chiude una conoscenza e viene rifiutata dall'altro cavaliere. Nel frattempo scoppia la polemica tra Rosanna Siino e Alessio Pili Stella sui messaggi con Debora. Oggi, martedì 28 aprile 2026 su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria De Filippi al timone, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Protagonisti della puntata, ancora una volta, i veterani del Trono Over, tra cui spiccano Gemma Galgani e le dinamiche sempre più intricate del parterre. Cinzia e Marco: riavvicinamento con dubbi Si parte subito con il capitolo Cinzia e Marco, che la settimana scorsa sembravano essersi allontanati.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Gemma elimina un cavaliere e resta sola, Rosanna attacca Alessio

Notizie correlate

Anticipazioni Uomini e Donne, puntate 16-20 marzo: Gemma chiude una frequentazione, lite tra Alessio e Debora. Assente un cavaliereLe prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, saranno segnate da nuovi sviluppi sentimentali e da...

Uomini e Donne, Ipotetiche Puntate: Alessio Sceglie Rosanna!Scopri la storia sorprendente di Alessio e Rosanna: una coppia nata con lentezza ma che ha saputo emozionare il pubblico del Trono Over fino alla...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Gemma: Marco? Continuerei a conoscerlo! - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, anticipazioni 27-30 aprile 2026: Gemma delusa, Ciro ancora in bilico, scontri tra dame e rotture nel trono over; Uomini e Donne: anticipazioni puntate dal 27 al 30 aprile 2026. Scontro Cristina-Gloria. Delusione per Gemma; Mercoledì 22 aprile - Uomini e donne Le puntate | Witty TV.

Uomini e Donne, Gemma Galgani presa da Gianpaolo ma lui non ricambia: Maria De Filippi la mette in guardiaNuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne, nella puntata di oggi ha messo fine alla sua conoscenza con Marco ma ha fatto sapere di essere molto ... ilsipontino.net

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Rosanna fa una sceneggiata evitabile ad Alessio, le brucia ancora?Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 28 aprile 2026 su Canale 5, Rosanna esagera con Alessio e Debora, le brucia ancora? comingsoon.it

# Pompei La fuga disperata di 2 uomini durante l’eruzione del 79 a.C. I loro ultimi istanti sono stati ricostruiti con l’AI: il più anziano cerca di fuggire coprendosi la testa con un mortaio. In mano una lanterna e 10 monete. x.com

Incinta di due uomini contemporaneamente, i gemelli hanno padri diversi - facebook.com facebook