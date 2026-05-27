Uomini e Donne Martina Calabrò piange per Ciro | Avrei voluto un finale diverso

Martina Calabrò si è commossa durante la registrazione di Uomini e Donne, piangendo dopo la scelta di Ciro Solimeno. La donna ha espresso il desiderio di un finale diverso, commentando emotivamente la situazione. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sul motivo delle sue lacrime. La registrazione si è conclusa con un momento di forte emozione tra i protagonisti.

Martina Calabrò fino alla fine ha sperato di uscire da Uomini e Donne insieme a Ciro Solimeno ma ha dovuto fare i conti con una dolorosa delusione, l’ex tronista infatti ha scelto Elisa Leonardi nella puntata di ieri. In studio ha ringraziato il ragazzo e tutti coloro sui quali ha potuto contare durante il percorso vissuto in trasmissione e inevitabilmente si è commossa mentre salutava tutti. Quali sono state le sue prime parole dopo aver scoperto di non essere lei la scelta? Martina Calabrò ha così concluso il suo amaro sfogo: “Il problema mio è che ci metto sempre tanto, ci metto tutto quello che ci posso mettere. Invece dovrei tirare un po’ di più il freno a mano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro elimina Ale

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