Durante una recente puntata di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha annunciato di aver scelto di uscire con Martina Calabrò, lasciando da parte le possibilità con Alessia ed Elisa. La scelta ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno seguito con attenzione i momenti in cui il tronista ha comunicato la sua decisione. La puntata si è concentrata sulla dinamica tra i protagonisti, con alcuni sussulti emotivi durante la scelta.

Scelta choc a Uomini e Donne: Ciro Solimeno esce con Martina Calabrò dopo un trono pieno di tensioni con Alessia ed Elisa. Ecco cosa è successo davvero. Nel salotto sempre acceso di Uomini e Donne, il percorso di Ciro Solimeno si è chiuso con il momento che tutti aspettavano: la scelta finale è ricaduta su Martina Calabrò. Un epilogo romantico, sì, ma tutt’altro che semplice da raggiungere. Per settimane il tronista ha oscillato tra emozioni diverse, lasciandosi trascinare da legami profondi, tensioni improvvise e dubbi mai davvero nascosti. Martina, fin dalle prime esterne, ha mostrato una presenza forte e autentica. Con lei Ciro ha costruito qualcosa di intenso, vero, spesso messo alla prova da incomprensioni e paure. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Ciro Solimeno sceglie Martina Calabrò a Uomini e Donne: perché dice no ad Alessia ed Elisa!

Uomini e Donne: Ciro Solimeno non rincorre Alessia Antonetti, Alessandro restaNel Trono Classico arriva una svolta decisiva: Ciro lascia andare Alessia e si concentra su altre corteggiatrici.

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«Amo Ciro, e non ho paura di dirlo». Le parole di Elisa hanno scosso lo studio di Uomini e Donne, sorprendendo tutti, compreso il tronista. La puntata si è trasformata presto in un campo di battaglia sentimentale, con Ciro Solimeno al centro di una situazione s - facebook.com facebook