Uomini e Donne Elisa Leonardi e Ciro Solimeno dopo la scelta | Non vedo l’ora di viverti

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha concluso il suo percorso scegliendo Elisa Leonardi. Dopo aver annunciato la decisione, entrambi hanno espresso entusiasmo per il futuro insieme. La coppia ha commentato di essere impaziente di vivere la loro relazione, con Ciro che ha dichiarato di non vedere l’ora di incontrarla. La scelta è stata condivisa pubblicamente, e i due sono apparsi molto felici nel momento della decisione.

Si è concluso nella puntata di ieri il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, l'ex tronista ha deciso di uscire dal programma con Elisa Leonardi ed entrambi erano al settimo cielo. Dopo aver comunicato a Martina Calabrò che non era la sua scelta il ragazzo prima di far entrare l'attuale fidanzata per farle uno scherzo ha chiesto di far cadere dei petali in studio. Lei era molto agitata quando si è seduta di fronte a lui e durante il discorso di Ciro erano tutti e due molto emozionati. Quali sono state le prime parole di Elisa Leonardi e Ciro Solimeno dopo la scelta? Ai microfoni di Witty Tv hanno ribadito di essere molto felici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Uomini e donne, come va tra Elisa e Ciro due settimane dopo la scelta amore a gonfie vele

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