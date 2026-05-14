Dopo la registrazione della scelta, sono emersi nuovi dettagli riguardo ai momenti successivi tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, che vengono descritti come accaduti fuori dal contesto televisivo di Uomini e Donne. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma fonti vicine ai protagonisti affermano che si sono incontrati e hanno continuato a comunicare dopo la registrazione. La vicenda ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse gli sviluppi di questa storia.

Dopo la registrazione della scelta, emergono nuovi dettagli su ciò che è accaduto lontano da Uomini e Donne tra Ciro Solimeno e Elisa Leonardi. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, la serata successiva alla scelta è stata caratterizzata da un forte coinvolgimento emotivo. Chi ha avuto modo di sentirli ha notato un Ciro particolarmente preso e proiettato verso il futuro della loro relazione. Alessio e Debora lasciano U&D insieme: la reazione di due ex del trono over Un inizio travolgente per la coppia. La scelta di Ciro Solimeno è stata accolta positivamente dal pubblico, soprattutto grazie al percorso di Elisa Leonardi. La serata post scelta è stata descritta come una partenza a mille, con entrambi i protagonisti entusiasti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: i retroscena sul dopo scelta di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

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Uomini e donne, Ciro Solimeno ha già scelto Elisa Leonardi.

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