Ciro Solimeno è tornato sui social dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne. Ha pubblicato un messaggio forte sul suo trono, senza specificare i dettagli della sua esperienza. Dopo aver concluso il suo percorso nel programma, ha ripreso in mano i suoi profili social, condividendo contenuti e pensieri con i follower. Non sono stati annunciati nuovi impegni o progetti.

Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è terminato e ora il ragazzo campano ha potuto riprendere possesso dei suoi profili social. Il tronista ha espresso la sua gratitudine verso chi lo ha sostenuto durante il suo viaggio nel dating show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme il messaggio che ha voluto lanciare. Martina Calabrò distrutta dopo la scelta di Ciro Solimeno Il percorso di Ciro e le sue difficoltà. Ciro, nel corso della sua avventura a Uomini e Donne, ha affrontato molte critiche, alcune delle quali colpivano direttamente la sua persona. Questo ha reso il suo percorso emotivamente complesso. Nonostante le difficoltà, il tronista ha sottolineato l’importanza di avere accanto persone che lo hanno supportato e difeso, rendendo il suo viaggio meno solitario. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno torna sui social: forte messaggio sul suo trono

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