Ciro Solimeno, uno dei protagonisti di Uomini e Donne, sta proseguendo il suo percorso nel programma, suscitando attenzione tra i telespettatori. La sua permanenza sul trono sembra prolungarsi, alimentando speculazioni sulla possibile scelta imminente. Le sue mosse all’interno del programma vengono seguite con interesse, mentre il pubblico si interroga su quale sarà il suo futuro e su chi potrebbe aver già deciso di scegliere.

Ciro Solimeno continua ad alimentare sospetti nei telespettatori di Uomini e Donne, con la scelta ormai prossima e un percorso sempre più discusso. Le recenti puntate e le segnalazioni hanno acceso dubbi sulla sincerità del tronista campano sia con la redazione sia con le ultime due corteggiatrici rimaste per lui: Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Il triste sfogo di Agnese De Pasquale sulla rottura con Roberto Priolo Il percorso di Ciro nel trono classico. Fin dall’inizio, il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne non è riuscito a convincere pienamente il pubblico. Le numerose segnalazioni emerse nel corso delle settimane hanno contribuito a creare un clima di sfiducia, portando molti telespettatori a mettere in discussione la spontaneità del suo percorso e delle dinamiche vissute in studio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno sta allungando il trono ? Chi avrebbe già scelto

Uomini e donne, Ciro Solimeno ha già scelto Elisa Leonardi.

Notizie correlate

Uomini e Donne, Ciro ha già scelto? Ecco lei chi sarebbeIl trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne entra nel vivo e, puntata dopo puntata, il cerchio si stringe.

Chi sceglierà Ciro Solimeno a Uomini e Donne? La favoritaUomini e Donne entra nella fase decisiva del trono di Ciro Solimeno, con la scelta finale sempre più vicina.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Le anticipazioni di Uomini e Donne del 15 aprile: la mossa di Ciro lascia il pubblico basito!; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno blocca le esterne e rinvia la scelta finale; Uomini e Donne, anticipazioni, Ciro Solimeno nel caos: Martina ed Elisa sempre più lontane; Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro tra due fuochi.

Chi è Elisa Leonardi che lascia lo studio di Uomini e Donne | Ciro Solimeno la rincorreChi è Elisa Leonardi che lascia lo studio di Uomini e Donne e si dichiara poi a Ciro Solimeno in seguito ad un confronto. ilsussidiario.net

Chi è Martina Calabrò di Uomini e Donne, corteggiatrice preferita della famiglia di Ciro | Lascia lo studio…Chi è Martina Calabrò di Uomini e Donne che Ciro Solimeno indica come la corteggiatrice preferita della sua famiglia. ilsussidiario.net

Sebastiano Mignosa ha lasciato il programma insieme a Simona: nuova coppia…” Durante la registrazione più recente di Uomini e Donne, non sono mancati colpi di scena. Oltre all’attenzione dedicata al percorso di Ciro Solimeno, che continua a dividersi tra facebook