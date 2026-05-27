Ciro Solimeno ha lasciato il programma Uomini e Donne con Elisa Leonardi, mentre Martina Calabrò ha pianto durante il finale. La scelta di Solimeno ha diviso i commenti del pubblico. Alessio Rubeca ha commentato il gesto di Solimeno, reagendo pubblicamente alla decisione. La puntata si è conclusa con emozioni contrastanti tra i partecipanti e gli spettatori.

Ciro Solimeno ha lasciato Uomini e Donne con una scelta che ha diviso il pubblico. Il tronista partenopeo ha lasciato lo studio con Elisa Leonardi, mentre Martina Calabrò ha vissuto il finale tra le lacrime. A farsi notare, però, è stato anche Alessio Rubeca. L’ex volto del dating show ha pubblicato una dedica su Instagram per l’amico, confermando un rapporto già molto chiacchierato durante il programma di Maria De Filippi. La rivelazione di Sara Gaudenzi sulla scelta di Ciro Solimeno La scelta di Ciro Solimeno premia Elisa Leonardi. Il finale del trono di Ciro Solimeno è arrivato dopo settimane piene di dubbi. Il tronista ha scelto Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò davanti alle telecamere di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Alessio Rubeca reagisce alla scelta di Ciro Solimeno: il forte gesto

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Uomini e Donne, Trono Classico - La discussione tra Sara e Alessio

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