Uomini e Donne anticipazioni | Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

Durante la registrazione del 12 maggio di Uomini e Donne, il tronista ha annunciato la sua decisione tra le corteggiatrici Martina Calabrò ed Elisa. La puntata mostra il momento in cui il protagonista sceglie tra le due donne, senza anticipare ulteriori dettagli sulla decisione presa. La registrazione si è concentrata sui confronti e sulle reazioni delle corteggiatrici, lasciando intendere che la scelta sia stata già fatta.

Nella registrazione del 12 maggio il tronista decide il suo futuro tra Martina Calabrò ed Elisa Leonardi: emozioni e colpi di scena in studio prima della scelta finale Oggi, martedì 12 maggio, negli studi di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, si è svolta una nuova registrazione del programma. In studio erano presenti anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Con questo appuntamento si è chiuso il percorso di Ciro Solimeno nel format: il tronista ha scelto di lasciare lo studio con Elisa Leonardi. Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi Giornata di grandi emozioni nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione di: Ciro Solimeno ha concluso il suo iter scegliendo Elisa Leonardi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e donne, Ciro Solimeno ha già scelto Elisa Leonardi.

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Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno blocca le esterne e rinvia la scelta finaleIl tronista decide di non organizzare nuove esterne e si prende due/tre settimane prima della scelta finale.

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