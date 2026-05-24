Uomini e donne Ciro ed Elisa insieme a Catania | avvistamenti post scelta

Venerdì sono stati avvistati insieme a Catania, segnando un seguito alle immagini pubblicate in precedenza. La coppia, formata da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, è stata notata in un luogo pubblico, confermando la prosecuzione della loro relazione anche dopo la partecipazione a un programma televisivo. Le foto sono poche, ma mostrano chiaramente che i due si trovavano nello stesso luogo nello stesso momento. Non ci sono altri dettagli sugli incontri successivi o sui piani futuri.

Poche immagini ma sufficienti a testimoniare come la relazione nata Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stia precedendo anche fuori dagli studi Mediaset. Il video condiviso sui social da un utente immortala infatti i due ex protagonisti di Uomini e donne a cena, in un locale di Catania.Nei prossimi. 🔗 Leggi su Today.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro ed Elisa: il confronto

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