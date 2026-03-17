Dopo la registrazione del 17 marzo di Uomini e Donne, Ciro Solimeno si prepara a fare la sua scelta. Il tronista ha trascorso le ultime settimane incontrando le corteggiatrici e valutando le sue opzioni. Ora si avvicina il momento decisivo, quando deciderà chi portare al traguardo finale del suo percorso nel programma. La puntata conclusiva si avvicina, e le emozioni sono alle stelle.

Dopo la registrazione del 17 marzo di Uomini e donne, Ciro Solimeno si prepara a prendere una decisione importante sul suo percorso: il tronista si avvicina al momento della scelta finale. Oggi, martedì 17 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show di Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni rivelano momenti di tensione nel Trono Over, dove Gloria Nicoletti ha fermato un cavaliere che stava per abbandonare. Nel Classico Ciro ha annunciato le due corteggiatrici che porterà alla scelta finale. Ecco cosa è successo durante la registrazione, secondo quanto riportato da Lollo Magazine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno svela chi porterà alla scelta

Articoli correlati

Leggi anche: Uomini e Donne, nuovo Cavaliere per Gemma e primo bacio per Ciro Solimeno (ANTICIPAZIONI)

Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno bacia Alessia, Gemma Galgani resta in studioDurante la registrazione del 27 gennaio, Ciro Solimeno condivide il primo bacio con Alessia Messina, mentre in camerino affronta Elisa, nonostante le...

Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro elimina Ale

Aggiornamenti e notizie su Ciro Solimeno

Temi più discussi: Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Ciro e Matteo (e Sara crolla). La reazione di Maria De Filippi; Uomini e Donne, anticipazioni dell'11 marzo: rissa sfiorata nel dietro le quinte, Sara ha un malore; Uomini e Donne, Ciro Solimeno nel caos: le corteggiatrici (furiose) lasciano il trono e lo studio esplode. Le anticipazioni; Uomini e Donne, Ciro Solimeno nel caos: le corteggiatrici (furiose) lasciano il trono e lo studio esplode, ecco le anticipazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 17 marzo 2026 | Ciro verso la scelta tra Elisa e MartinaLe anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi, 17 marzo 2026: Ciro Solimeno svela tra chi sceglierà, Tina Cipollari contro Elena. ilsussidiario.net

Uomini e donne, anticipazioni: Alessia si elimina, la scelta di Ciro tra Elisa e MartinaNella registrazione del 17 marzo Alessia è andata via e il tronista non l'ha trattenuta: d'ora in poi si concentrerà su due corteggiatrici ... it.blastingnews.com

Altro che ripensamenti: Martina su Ciro Solimeno è netta e non lascia dubbi - facebook.com facebook

#Uominiedonne, segnalazione inaspettata su Alessia Messina ex corteggiatrice di Ciro Solimeno! x.com