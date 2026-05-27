A 102 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, la Camera ha commemorato il deputato socialista con una targa sul suo scranno storico a Montecitorio. La cerimonia si è svolta con pochi presenti, anche tra i banchi di Fratelli d’Italia, che risultavano semivuoti. Matteotti fu ucciso nel 1924, dopo aver denunciato violenze, intimidazioni e brogli durante le elezioni politiche.

A 102 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, la Camera ha commemorato con una targa sul suo storico scranno nell’Aula di Montecitorio il deputato socialista assassinato nel 1924 dopo aver denunciato le violenze, intimidazioni e brogli dei fascisti alle elezioni politiche. Sullo scranno, che non sarà più assegnato, è inciso il ricordo dello storico discorso pronunciato “in difesa del libero Parlamento” che gli sarebbe costato la vita. Durante la cerimonia, hanno però fatto notare le opposizioni, i banchi di Fratelli d’Italia erano semivuoti. Ad aprire la commemorazione è stato il presidente della Camera Lorenzo Fontana che ha parlato di “un ulteriore e dovuto omaggio alla memoria” ricordando il celebre discorso pronunciato da Matteotti il 30 maggio 1924, “che gli costò la vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uno scranno alla Camera dedicato a Matteotti. Durante la cerimonia di commemorazione semivuoti i banchi di FdI

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