Universo Pet therapy a rischio chiusura per un pasticcio burocratico | Siamo a un passo dal fallimento

Notizia in breve

L’associazione ‘Universo Pet therapy’ di San Severo rischia di chiudere a causa di un errore amministrativo. La situazione si è aggravata e l’associazione afferma di essere vicina al fallimento. La causa principale è un problema burocratico che non permette di continuare le attività. La comunicazione ufficiale parla di una crisi imminente legata a questioni di gestione e documentazione.