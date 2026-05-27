Universo Pet therapy a rischio chiusura per un pasticcio burocratico | Siamo a un passo dal fallimento
L’associazione ‘Universo Pet therapy’ di San Severo rischia di chiudere a causa di un errore amministrativo. La situazione si è aggravata e l’associazione afferma di essere vicina al fallimento. La causa principale è un problema burocratico che non permette di continuare le attività. La comunicazione ufficiale parla di una crisi imminente legata a questioni di gestione e documentazione.
L’Associazione ‘Universo Pet therapy’ di San Severo rischia la chiusura per un ‘pasticcio’ burocratico. Proprio nelle ore in cui a Palazzo Celestini si consuma l'azzeramento della Giunta comunale, c'è una realtà del Terzo Settore che rischia di pagare il prezzo più alto.L'Associazione ‘Universo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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