Pet therapy al Santobono dal 23 aprile la mostra Friends di Federica Gioffredi
NAPOLI – Quarantaquattro scatti in bianco e nero, ciascuno dedicato a un amico caro, per sostenere “Quattrozampe al Santobono” l’attività di pet therapy in ospedale, ideata per migliorare la vita dei piccoli pazienti, promosso dalla Sostenitori Ospedale Santobono ETS, diretta da Emanuela Capuano. È questo il nuovo progetto della fotografa Federica Gioffredi, che inaugura giovedì 23 aprile alle 18, nella sua home gallery di Napoli (via del parco Margherita, 24) la mostra “Friends”. Tra gli amici, attori, intellettuali, imprenditori: Alessandro Preziosi, Luciano Ferrara, Italo Spagnuolo Vigorita, Vincenzo Ferrara. Un inno agli affetti più...🔗 Leggi su Primacampania.it
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A Napoli la mostra 'Friends' di Federica Gioffredi per la pet therapy al 'Santobono'. 44 fotografie dedicate agli amici più cari per sostenere la presenza dei cani in ospedale #ANSA x.com