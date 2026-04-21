Dal giardino sensoriale alla pet therapy ecco il parco inclusione San Crispino

È stato aperto a Narni Scalo il parco inclusione San Crispino, situato all’interno dell’area del canile rifugio comunale. La nuova zona è dedicata ai bambini e mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso attività come il giardino sensoriale e la pet therapy. La struttura si trova vicino allo spazio che ospita il rifugio per animali e si rivolge a famiglie e scuole della zona.

È stato inaugurato a Narni Scalo il parco inclusione San Crispino. Si tratta di una nuova area all’interno dello spazio che ospita il canile rifugio comunale, dedicata ai bambini e aperta all’inclusione sociale. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Lorenzo Lucarelli.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Venosa, il San Francesco punta all’avanguardia: tra Pet Therapy e ricercaIl consigliere regionale Picerno si è recato questo 14 aprile 2026 presso l’ospedale San Francesco di Venosa per un sopralluogo ispettivo volto a... Al San Martino la pet therapy entra nei reparti oncologiciCarezze, sorrisi e sguardi che scaldano il cuore: sono quelli degli animali che porteranno la pet therapy nei reparti oncologici dell'ospedale San... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Narni, inaugurato il Parco Inclusione San Crispino; Inaugurato a Narni il Parco San Crispino: esempio di inclusione sociale e riqualificazione di un'area dismessa; Narni inaugura il Parco Inclusione San Crispino: un nuovo spazio verde tra sociale e benessere. San Crispino Eventi | Porto Sant'Elpidio a Mare facebook Inaugurato a Narni, il parco inclusione San Crispino x.com