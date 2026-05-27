Università | scadenze a giugno per dottorati e nuovi ricercatori

A giugno scadono le date per le domande di ammissione ai programmi di dottorato e alle nuove posizioni di ricercatore. I bandi pubblicati riguardano le università di Firenze e Milano, con scadenze specifiche per ciascuna. Le candidature sono aperte a chi desidera accedere alle nuove opportunità di tenure track, secondo i requisiti stabiliti nei bandi. Le date precise per la presentazione delle domande variano tra le due università.

? Punti chiave Quali sono le scadenze esatte per i bandi di Firenze e Milano?. Chi potrà candidarsi per i nuovi posti in tenure track?. Come influenzeranno queste nuove ricerche la salute e l'ambiente locale?. Perché queste selezioni sono cruciali per il futuro dei territori italiani?.? In Breve Scadenza dottorato ciclo XLII a Firenze l'11 giugno 2026.. Ricercatori tenure track a Milano, Bari e Perugia entro il 25 giugno 2026.. Tre ricercatori in medicina di precisione a Taranto entro il 25 giugno 2026.. Milano-Bicocca cerca professori in oncologia, veterinaria, psicologia e scienze politiche.. Le università italiane aprono nuovi percorsi di ricerca e insegnamento con scadenze che vanno dall’11 al 25 giugno 2026, coinvolgendo centri d’eccellenza da Firenze a Bari fino a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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