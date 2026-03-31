Università di Perugia piano di assunzioni di portata storica | 54 nuovi docenti tra ricercatori e professori

Da perugiatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università di Perugia ha definito il piano di assunzioni per il biennio 2026-2027, prevedendo l'assunzione di 54 nuovi docenti tra ricercatori e professori. La decisione riguarda un numero superiore rispetto al passato e si inserisce in una pianificazione strategica a lungo termine. La programmazione è stata approvata di recente, segnando un cambiamento significativo per l'ateneo.

L'Università di Perugia ha approvato la programmazione del personale docente per il biennio 2026-2027, attraverso un piano di assunzioni di portata "storica" sia per numero che per impostazione strategica. L'Università metterà a bando 54 posizioni: 34 ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), 7 professori associati e 13 professori ordinari. Per realizzare l'operazione verranno mobilitati 42 punti organico, un dato che, secondo l'Ateneo, si colloca tra i più rilevanti nel panorama universitario nazionale, dove le programmazioni si fermano quasi sempre su valori assai più contenuti. L'elemento di novità... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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