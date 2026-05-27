Domani a Bari prende il via il festival ‘Woman & the city’, dedicato alla parità di genere. L’evento durerà tre giorni e si concentrerà sul ripensare la città, i suoi spazi e i suoi tempi attraverso una lente di genere. Durante il festival verranno affrontati temi legati all’innovazione culturale, sociale ed economica, con un focus specifico sul ruolo delle donne in questi processi.

(Adnkronos) – Inizia domani a Bari 'Woman & the city', il festival che per tre giorni mette al centro la parità come chiave per ripensare la città, i suoi tempi e i suoi spazi e la valorizzazione del ruolo delle donne nei processi di innovazione culturale, sociale ed economica. L’edizione in programma a Bari, come . L'articolo Università Lum al Festival ‘Woman & the city’ proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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