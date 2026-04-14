Università Lum al via nuovo corso di laurea in Ingegneria biomedica

L'università Lum ha annunciato l'apertura di un nuovo corso di laurea in Ingegneria biomedica. La presentazione del corso è avvenuta oggi a Roma, con dettagli riguardanti il percorso accademico e le modalità di iscrizione. La sede dell'ateneo ospita già altri corsi di laurea, e questa nuova offerta si inserisce nel piano di ampliamento dell'offerta formativa. La presentazione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell'università.

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - L'offerta formativa dell'università Lum Giuseppe Degennaro (Bari) si arricchisce con l'avvio del corso di laurea triennale in Ingegneria biomedica, un percorso di studi che nasce in linea con il piano strategico dell'ateneo nell'ambito dell'ingegneria applicata alle scienze della vita e alla salute. "L'avvio del nuovo corso rappresenta una scelta di grande valore strategico per il nostro ateneo e per il territorio - afferma Giovanni Schiuma, direttore del Dipartimento di Ingegneria della Lum - Si tratta di un passo importante che rafforza la visione con cui stiamo sviluppando il Dipartimento di Ingegneria e, più in generale, l'intero ecosistema formativo della Lum relativamente alle scienze della salute, della tecnologia e dell'innovazione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università Lum, al via nuovo corso di laurea in Ingegneria biomedica Nasce il polo didattico internazionale di San Salvo con il corso di laurea in inglese in Ingegneria e gestione del patrimonio culturaleProsegue il rafforzamento delle relazioni accademiche tra l’Abruzzo e l’Uzbekistan.