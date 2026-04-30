Università Lum incontro su giovani e impresa al Sud

Lunedì 4 maggio 2026, alle 14.30, si svolgerà presso l'Aula Aldo Rossi del Campus LUM un incontro dedicato al rapporto tra giovani e impresa nel Sud. L'evento, organizzato dall'Università Lum con il coinvolgimento di istituzioni e attori del sistema produttivo locale, avrà come obiettivo l’analisi di visioni, strumenti e prospettive legati alle opportunità imprenditoriali per i giovani nella regione meridionale.

Roma, 30 apr. (AdnkronosLabitalia) - Si terrà lunedì 4 maggio 2026, dalle 14.30, presso l'Aula Aldo Rossi del Campus LUM, l'incontro 'Giovani e impresa al Sud: visioni, strumenti, prospettive', promosso dall'Ateneo in collaborazione con istituzioni e attori del sistema produttivo territoriale. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali della professoressa Candida Bussoli, della professoressa Giustina Secundo, di Ruggiero Pierno e di Christian Tomasicchio, rappresentanti del mondo accademico e professionale impegnati sui temi dell'innovazione e dello sviluppo. A seguire, spazio agli strumenti nazionali e regionali per la creazione d'impresa, con la presentazione del Bando Resto Sud 2.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università Lum, incontro su giovani e impresa al Sud If I Wanted to Make $10,000/Month in 2026, This Is the Skill I'd Learn First Notizie correlate Leggi anche: Università Lum, evento su artificial intelligence e silver economy L’Università Lum in uno studio internazionale su implantologia dentale(Adnkronos) – L’Università Lum Giuseppe Degennaro è tra i protagonisti di un importante studio internazionale pubblicato sull’International Journal... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rischio di credito e modelli di valutazione: incontro con Banca d’Italia; L'Università LUM Giuseppe Degennaro designa Deborah Fratantonio nel Consiglio Direttivo della Sezione BPC della SIB; Nuovo appuntamento con la rassegna Diritto & Cinema alla LUM; Sicurezza sul lavoro come valore strategico: il convegno della LUM il 28 aprile a Milano. Università Lum, incontro su giovani e impresa al SudRoma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Si terrà lunedì 4 maggio 2026, dalle 14.30, presso l'Aula Aldo Rossi del Campus LUM, l'incontro 'Giovani e ... iltempo.it L’Università LUM porta a Milano il convegno dedicato alla sicurezza sul lavoro come leva strategica per le imprese. Un confronto necessario per passare dall’obbligo normativo alla cultura della prevenzione. Perché un lavoro sicuro è l’unico modo di fare impr - facebook.com facebook