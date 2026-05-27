Università Dante Alighieri il cda fa chiarezza sui rilievi posti dal Mur
Il consiglio di amministrazione dell'università Dante Alighieri ha diffuso una nota per rispondere ai rilievi sollevati dal Ministero dell'Università e della Ricerca nei confronti del presidente. La comunicazione non specifica i dettagli delle contestazioni, ma si limita a confermare l'intervento del consiglio. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo alle azioni intraprese o ai contenuti delle contestazioni.
Il consiglio di amministrazione dell'università Dante Alighieri interviene con una nota per chiarire la situazione dopo i rilievi posti dal Mur al presidente Basilicata. Un primo chiarimento era già stato indirizzato e ora UniDa “ribadisce per la seconda volta, al ministero competente la piena. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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