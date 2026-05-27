Università Dante Alighieri il cda fa chiarezza sui rilievi posti dal Mur

Da reggiotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio di amministrazione dell'università Dante Alighieri ha diffuso una nota per rispondere ai rilievi sollevati dal Ministero dell'Università e della Ricerca nei confronti del presidente. La comunicazione non specifica i dettagli delle contestazioni, ma si limita a confermare l'intervento del consiglio. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo alle azioni intraprese o ai contenuti delle contestazioni.

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Il consiglio di amministrazione dell'università Dante Alighieri interviene con una nota per chiarire la situazione dopo i rilievi posti dal Mur al presidente Basilicata. Un primo chiarimento era già stato indirizzato e ora UniDa “ribadisce per la seconda volta, al ministero competente la piena. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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