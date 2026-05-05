Università Dante Alighieri il Mur pone dubbi sul rettore ma il cda ha già risposto

Il consiglio di amministrazione dell'università Dante Alighieri si è riunito ieri per rispondere a una lettera inviata dal Ministero dell'Università e della Ricerca. La missiva riguarda aspetti legati alla governance e all'offerta dei corsi dell'ateneo. La risposta del cda è arrivata dopo che il Mur aveva espresso dubbi sul ruolo del rettore. La questione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori.

È stato il consiglio di amministrazione dell'università Dante Alighieri tenuto ieri a formulare la risposta alla lettera giunta al presidente Pasquale Basilicata dal Mur, nella quale si chiedono chiarimenti su governance e corsi dell'ateneo. Il ministero (di cui alla riunione di ieri ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Università Dante Alighieri, nel cda Falcomatà c'è ma la Metrocity noL'ex sindaco siede nel consiglio con diritto di voto perché designato dal consorzio e ancora in carica, ma nei fatti la Città Metropolitana non è... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La libertà in pericolo, all’università Dante Alighieri secondo convegno di studi dedicato al professore Elio D’Agostino · ilreggino.it; Università per Stranieri di Reggio Calabria, il Mur chiede risposte chiare sul futuro; L’Università di Messina è leader in Italia per studenti stranieri tra gli atenei medio-grandi; Le ’Parole in cammino’. Da ghostare a cringe e tuff. Università per Stranieri Dante Alighieri: Fulvio Gismondi nominato RettoreIl Professore Fulvio Gismondi è il nuovo Rettore dell’Università per Stranieri Dante Alighieri: lo ha annunciato l’Ateneo per il tramite della sua comunità accademica. La scelta, deliberata dal ... affaritaliani.it Dante Alighieri, nuovo colpo di scena. Il Ministero: nulla la modifica allo StatutoNuovo colpo di scena negli ultimi, tortuosi mesi di vita dell’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. In una nota ufficiale, direttamente il Mur (il Ministero per l’Università e ... rainews.it Salve nel gruppo c’è qualcuno che ha titoli acquisiti presso l’università Dante Alighieri Agrigento Grazie - facebook.com facebook