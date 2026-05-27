uniti sul campo nonni e baby ambientalisti

Oltre cento volontari, tra adulti e bambini, hanno partecipato a una Giornata ecologica a Poggiridenti, organizzata con clima primaverile favorevole. Durante l’evento, sono stati svolti interventi di pulizia e tutela dell’ambiente, coinvolgendo diverse generazioni. La giornata ha visto la collaborazione tra nonni e giovani ambientalisti, sottolineando l’impegno condiviso per la cura del territorio.

Gran successo per la Giornata ecologica: oltre cento volontari in azione a Poggiridenti. Favoriti da un perfetto clima primaverile, numerosi adulti e bambini hanno dato vita a una Giornata ecologica all’insegna del rispetto per la natura e l’ambiente. La mattinata si è aperta con i saluti del sindaco Giovanni Piasini e della dirigente scolastica Ombretta Meago. Dopo la foto di rito, si sono costituite sette squadre. "Una di queste era interamente composta da bambini accompagnati da genitori e nonni, con un bellissimo legame intergenerazionale: il gruppo si è occupato in modo esemplare della raccolta di microrifiuti, mozziconi e cartacce... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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