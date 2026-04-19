Sono iniziati i tornei di calcio giovanile organizzati da Pro Soccer Lab, che si svolgeranno fino al 24 maggio. Durante questo periodo, sette diverse categorie di giovani calciatori parteciperanno agli eventi, tra cui le competizioni Pro Soccer CUP, il Memorial Leonardo Mazzei e il secondo Memorial Carlo Zecchini. Le partite si terranno in diverse sedi e coinvolgeranno numerosi giovani atleti.

Ricominciano i grandi tornei targati Pro Soccer Lab. Da oggi al 24 maggio saranno ben sette le categorie impegnate nei tornei di calcio giovanile Pro Soccer CUP, Memorial Leonardo Mazzei e nella seconda edizione del Memorial Carlo Zecchini. Si comincia ufficialmente oggi con la quarta edizione del torneo Pro Soccer CUP, che sarà divisa in quattro giornate diverse e coinvolgerà cinque categorie, con squadre professionistiche e dilettantistiche, e che vedrà scendere in campo i Primi calci under 8 e i Piccoli amici proprio oggi pomeriggio. Domenica 26 invece, giornata intera per il torneo degli Esordienti under 12, così come i Primi calci under 9 che si incontreranno sabato 9 maggio nel pomeriggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pro Soccer Lab. In campo i baby calciatori

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