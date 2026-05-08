A Falconara, circa 1.200 studenti parteciperanno alle Miniolimpiadi e all'iniziativa Nonni & Nipoti. Le iscrizioni si raccolgono presso alcuni punti specifici, mentre quattro cortei si preparano a muoversi verso lo stadio Roccheggiani per le attività programmate. La giornata coinvolge diverse scuole e gruppi, con i partecipanti che si stanno organizzando per raggiungere la struttura sportiva.

? Punti chiave Dove si trovano i punti di raccolta per le iscrizioni?. Come faranno i quattro cortei a raggiungere lo stadio Roccheggiani?. Chi guiderà la fiamma olimpica attraverso i rioni della città?. Perché lo sport è diventato il ponte tra nonni e nipoti?.? In Breve Inaugurazione il 23 maggio con quattro cortei dai rioni verso lo stadio Roccheggiani.. Iscrizioni gestite presso oratorio San Giuseppe, ex sede Pro Loco e sede Esino Volley.. Assessori Ilenia Orologio ed Elisa Penna promuovono l'integrazione tra giovani e anziani.. Manifestazione sportiva e sociale programmata tra il 20 e il 31 maggio.. Il 23 maggio prossimo, Falconara Marittima vedrà convergere verso lo stadio Roccheggiani quattro cortei di cittadini per l’inaugurazione delle Miniolimpiadi e della passeggiata Nonni & Nipoti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falconara: 1.200 studenti in campo per Miniolimpiadi e Nonni & Nipoti

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