In Italia 8 aziende su 10 investono in sostenibilità ma resta il gap tra grandi e piccole imprese

In Italia, otto aziende su dieci investono in sostenibilità, secondo i dati più recenti. Tuttavia, tra le imprese di dimensioni diverse si nota una differenza significativa: le grandi aziende sono più attive in questo settore rispetto alle piccole. La riforma degli obblighi Esg europei, nota come pacchetto Omnibus, ha portato a nuovi requisiti per le imprese, obbligandole a rendicontare le proprie attività sostenibili.

Roma, 15 aprile 2026 – Nonostante il riassetto degli obblighi Esg europei con il pacchetto Omnibus e il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi climatici internazionali, quasi otto aziende su dieci non si lasciano condizionare da normative e nuovi assetti geopolitici, continuando a investire in sostenibilità senza ridurre le cifre nel settore. Anzi, oltre due terzi delle aziende considera le policy di sostenibilità un asset di competitività: una percentuale doppia rispetto a quella rilevata l’anno scorso. È quanto emerge da ‘La terza via della sostenibilità’, l’edizione 2026 della ricerca sviluppata da iSustainability, Gruppo Digital360,...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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