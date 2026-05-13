Negli ultimi anni, il Sud ha registrato un aumento più rapido rispetto al Nord, anche se il divario tra le due aree rimane evidente. Secondo un esperto, la crescita della regione meridionale è ancora presente, ma per colmare il divario strutturale sono necessarie misure di semplificazione. La situazione attuale evidenzia comunque uno sviluppo più sostenuto nel Sud rispetto al passato.

Il Sud cresce più velocemente rispetto al Nord negli ultimi anni, ma non basta per ridurre il ritardo strutturale. Non ha dubbi Carlo Cottarelli, economista e direttore del Programma per l'Educazione nelle Scienze Economiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ospite ieri dell'Università Lum di Casamassima, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Conti pubblici e futuro del Paese. Scenari, sfide e responsabilità”. Prima della lectio per gli studenti, l'intervento del rettore dell'ateneo pugliese, Antonello Garzoni. Cottarelli vanta una lunga carriera, dal servizio studi della Banca...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - La visione di Cottarelli: «La Puglia cresce ancora, ma resta il gap con il Nord. Serve semplificare»

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