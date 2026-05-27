Unilav scontro con la Uil sulle sedi degli incontri | Inaccettabile lo studio privato la replica | Scelta organizzativa

Un conflitto tra Unilav e la Uil riguarda la sede di una riunione sindacale. Unilav ha definito inaccettabile che l’incontro si tenga in uno studio privato, mentre la Uil ha risposto che si tratta di una scelta organizzativa. La discussione ha portato a un nuovo scontro tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici o sulle decisioni prese.

La sede di una riunione sindacale diventa terreno di scontro e accende un nuovo fronte nei rapporti tra la Uil e Unilav spa. Al centro della polemica non ci sono soltanto le relazioni industriali, ma anche la natura stessa della società partecipata e le modalità con cui vengono gestiti gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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