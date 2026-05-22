Milo Infante e la replica furiosa a Tizzoni | Se chiuderemo sarà per nostra scelta Basta minacce è inaccettabile
Milo Infante ha risposto duramente all'avvocato Tizzoni, che aveva criticato la trasmissione Ore 14 Sera e il giornalista, sostenendo che l'informazione pubblica non dovrebbe finanziare programmi come il suo. Infante ha dichiarato che la chiusura del programma sarà decisa esclusivamente dalla sua emittente e ha aggiunto che le minacce sono inaccettabili. La discussione si inserisce nel contesto di tensioni tra i media e gli avvocati coinvolti in questioni legali legate alla famiglia Poggi.
Milo Infante ha replicato all'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, che ha criticato il giornalista e la trasmissione Ore 14 Sera dicendo: "Secondo me l'informazione pubblica non dovrebbe finanziarvi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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