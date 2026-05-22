Milo Infante e la replica furiosa a Tizzoni | Se chiuderemo sarà per nostra scelta Basta minacce è inaccettabile

Milo Infante ha risposto duramente all'avvocato Tizzoni, che aveva criticato la trasmissione Ore 14 Sera e il giornalista, sostenendo che l'informazione pubblica non dovrebbe finanziare programmi come il suo. Infante ha dichiarato che la chiusura del programma sarà decisa esclusivamente dalla sua emittente e ha aggiunto che le minacce sono inaccettabili. La discussione si inserisce nel contesto di tensioni tra i media e gli avvocati coinvolti in questioni legali legate alla famiglia Poggi.

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