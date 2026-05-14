Unilav scontro sui diritti sindacali | la Uil chiede l’intervento della rettrice Spatari
La Uil ha espresso preoccupazione riguardo alla condotta dei vertici di Unilav, evidenziando una possibile inosservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti della società. La lunga disputa riguarda i diritti sindacali e la rappresentanza dei lavoratori, con la richiesta di un intervento da parte della rettrice dell’Università di Messina, principale azionista di Unilav. La questione riguarda anche il rispetto delle norme e delle tutele previste dal contratto.
“Registriamo, ancora una volta, con serio sconcerto e pesante preoccupazione, la palese inosservanza, da parte dei vertici di Unilav, del Ccnl che viene applicato ai lavoratori della medesima società che ha una proprietà composta per il 95,24% dall’Università di Messina e per il 4,76% dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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