Unicredit ha avviato un'offerta pubblica di acquisto sulla banca tedesca Commerzbank. La proposta ha subito un lieve incremento, indicando un possibile rilancio dell'operazione. La manovra si inserisce in un contesto di potenziali mosse strategiche nel settore bancario europeo. Finora, non sono stati comunicati dettagli sui termini dell'offerta o sulle tempistiche. La proposta viene considerata un passo importante per l'istituto italiano.

Piccolo ma significativo scatto in avanti per l'Offerta pubblica di acquisto lanciata da Unicredit sulla tedesca Commerzbank. Alla fine della terza settimana di adesioni, le azioni consegnate sono salite all'1,06% del capitale (la scorsa settimana erano allo 0,02%). Significa che negli ultimi sette giorni - in Germania il report si fa una volta la settimana, tranne l'ultima dove l'aggiornamento diventa giornaliero - nel fienile del ceo Andrea Orcel (foto) è arrivato l'1%. Sommando il 26,77% di azioni già possedute e un 3,22% di strumenti finanziari che prevedono la consegna di azioni, questo 1,06% porta il gruppo bancario italiano già oltre l'obiettivo minimo del 30% a tre settimane dalla fine dell'offerta (16 giugno). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unicredit, Ops in manovra. Si fa strada l'idea rilancio

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