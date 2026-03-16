UniCredit Orcel sfida Berlino e lancia Ops su Commerzbank

UniCredit ha annunciato un’offerta pubblica di scambio su Commerzbank, di cui possiede già il 26% più un ulteriore 4% tramite derivati. L’istituto bancario italiano ha deciso di sfidare Berlino con questa mossa, mentre l’amministratore delegato ha comunicato l’intenzione di rafforzare la presenza nel capitale della banca tedesca. La notizia è stata diffusa oggi, 16 marzo, a Milano.

Noi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Apre de Kerckhove Milano, 16 mar. (askanews) – UniCredit torna all’attacco su Commerzbank, di cui già detiene una partecipazione del 26% (più un ulteriore 4% tramite derivati), annunciando il lancio un’offerta pubblica di scambio. Nonostante la ferma opposizione del governo tedesco, che resta il secondo azionista con una quota del 12%, del board di Commerzbank e dei suoi dipendenti, Andrea Orcel tenta di uscire dallo stallo, aumentando il pressing sulla seconda banca tedesca con l’Ops, ultimo tassello di un’operazione avviata a settembre 2024. Se... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati UniCredit non si arrende, anzi rilancia su Commerzbank. Il presidente Orcel lancia un’Ops per superare il 30% e riaprire il dialogo con la banca tedescaA mercati europei ancora chiusi, UniCredit ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di scambio (Ops) finalizzata a superare il 30% di... Unicredit lancia OPS su Commerzbank per superare la soglia del 30%Unicredit ha annunciato a sorpresa il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Commerzbank, compiendo un passo decisivo verso la banca... Approfondimenti e contenuti su UniCredit Orcel sfida Berlino e lancia... Argomenti discussi: UniCredit sfida Berlino: OPA da 35 miliardi su Commerzbank, titolo vola +9%. UniCredit sale in Commerzbank e sfida Berlino: offerta per superare il 30%La partita tra UniCredit e Commerzbank entra in una nuova fase. La banca italiana ha deciso di lanciare un’offerta pubblica volontaria di scambio per superare la soglia del 30% del capitale dell’istit ... msn.com UniCredit è la peggiore a Piazza Affari, ma intanto lancia l’OPS su CommerzbankMossa di UniCredit in Germania: parte l'OPS su Commerzbank. Orcel accelera per la fusione europea. Dati, analisi e reazione dei mercati. it.benzinga.com