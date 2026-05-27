Il progetto pilota “Agliana più sicura” è stato avviato dall’amministrazione comunale durante i mesi estivi, con l’obiettivo di aumentare la sorveglianza e migliorare la pulizia del territorio. La sperimentazione mira a garantire una maggiore presenza di forze di sicurezza e a mantenere l’area più controllata. La misura riguarda specificamente il periodo estivo e si propone di verificare l’efficacia di interventi mirati sulla sicurezza e sulla tutela dell’ambiente pubblico.

"Agliana più sicura" è il nuovo progetto pilota, attivato in via sperimentale dall’amministrazione comunale nei mesi estivi, per avere un territorio più presidiato e più pulito. Il progetto è stato presentato ieri dalla giunta che ha comunicato di avvalersi della collaborazione di un istituto di vigilanza privato, Sicuritalia che già collabora con il Comune, per una maggiore sorveglianza delle aree del centro più sensibili. "Cerchiamo di recepire le segnalazioni dei cittadini – ha detto il vicesindaco Fabrizio Baroncelli –, nelle aree dove gruppi di ragazzi stazionano creando disturbo e lasciando sporcizia. Le guardie giurate, a piedi, sorveglieranno questi luoghi dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’estate più sicura . Aumenta la sorveglianza

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