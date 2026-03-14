Parco della Piana vittima dei roghi | L’estate fa paura più sorveglianza

Da giugno, il parco della Piana è stato colpito da numerosi incendi che hanno causato danni significativi. Le autorità hanno annunciato un aumento della sorveglianza per cercare di prevenire ulteriori roghi e tutelare l’area. La situazione ha suscitato preoccupazione tra residenti e visitatori, che chiedono interventi più incisivi per garantire la sicurezza del parco.

Un gesto di speranza come contraltare agli incendi che, dal giugno scorso, stanno devastando il parco della Piana a cadenza ravvicinata. Ben 18 al momento, l’ultimo pochi giorni fa con la completa distruzione del Capanno del Chiurlo. In occasione della " Giornata mondiale della natura selvatica " all’interno del parco sono stati liberati alcuni uccelli trovati in difficoltà all’Osmannoro e curati dalla veterinaria Donatella Gelli del Cras Semia di Montespertoli. All’iniziativa hanno partecipato la facente funzioni sindaco Claudia Pecchioli e l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi ma anche l’ex sindaco e ora consigliere regionale Avs Lorenzo Falchi, il consigliere regionale M5S Luca Rossi Romanelli e il maresciallo dei Carabinieri Forestali della stazione di Ceppeto Emiliano Granatelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco della Piana vittima dei roghi: "L’estate fa paura, più sorveglianza" Articoli correlati Leggi anche: La variante K fa paura: sintomi della ‘Super influenza’ ed efficacia dei vaccini. “Viaggia più veloce del previsto” Ancora un incendio nel Parco della Piana, Legambiente denuncia. “Diciotto casi in pochi mesi”Firenze, 5 marzo 2026 – Ancora un incendio nel Parco della Piana, questa volta è stato interessato il Capanno del Chiurlo che durante la nottata di... Tutto quello che riguarda Parco della Piana Temi più discussi: Parco della Piana vittima dei roghi: L’estate fa paura, più sorveglianza; Legambiente, nuovo incendio al parco della Piana, è il diciottesimo; Auto a fuoco nel parcheggio di piazza Alberti / VIDEO; Tragedia ad Avellino, la famiglia di Hassan El Kandoudi chiede rispetto e smentisce ricostruzioni mediatiche. Parco della Piana vittima dei roghi: L’estate fa paura, più sorveglianzaDiciotto incendi da giugno a oggi. Il presidente di Legambiente. tira in ballo la Regione. Cosa vuole fare il governatore?. lanazione.it Parco della Piana: nuovo incendio e distruzione del Capanno del ChiurloSESTO FIORENTINO - Ancora un incendio nel Parco della Piana. Questa volta le fiamme hanno distrutto il Capanno del Chiurlo. L’incendio, il 18esimo ... piananotizie.it Garzetta (Egretta garzetta) Parco della Piana - Febbraio 2026 - facebook.com facebook Diciotto incendi in meno di un anno nel Parco della Piana fiorentina, con strutture avifaunistiche distrutte e fauna a rischio. Per Legambiente, serve sorveglianza e deterrenza più efficace. tinyurl.com/4sbyx2js x.com