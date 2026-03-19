Videocamere di sorveglianza Altopascio sempre più sicura con l’accordo di manutenzione

Altopascio ha stipulato un nuovo accordo per la manutenzione delle videocamere di sorveglianza installate sul territorio. Queste apparecchiature sono fondamentali per garantire il monitoraggio continuo e il supporto alle forze dell’ordine in situazioni di sicurezza pubblica. La gestione regolare delle telecamere assicura il loro corretto funzionamento e la presenza di un sistema affidabile per la sorveglianza urbana.

Si tratta di apparecchiature sensibili che devono funzionare sempre, soprattutto perché possono fornire un prezioso e fondamentale aiuto su fatti che riguardano la sicurezza pubblica. Sono le telecamere pubbliche della videosorveglianza, una valore aggiunto. Il Comune di Altopascio ha siglato uno specifico accordo con una azienda specializzata per la gestione, la manutenzione, la riparazione di eventuali guasti. Da considerare che nel territorio di Altopascio è presente un sistema composto da ben 88 "occhi elettronici", (tre per chilometro quadrato, visto che il territorio del Tau è di circa 28 chilometri quadrati), distribuiti in 62 postazioni, che forniscono 105 inquadrature dei punti di maggiore interesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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