Il Comune cerca un gestore che faccia rinascere lo storico bar nel cuore del paese c' è tempo fino al 16 giugno

Il Comune di Mercato Saraceno ha aperto una gara pubblica per affidare la gestione dell’ex Caffè Centrale, uno storico locale nel centro del paese. La scadenza per presentare le offerte è fissata al 16 giugno. L’obiettivo è far rinascere il bar, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità. L’avviso prevede l’assegnazione in concessione dei locali attraverso un’asta pubblica.

Il Comune di Mercato Saraceno annuncia la pubblicazione dell'avviso di asta pubblica per la concessione in uso dei locali dell’ex Caffè Centrale. Situato nel suggestivo loggiato comunale di piazza Giuseppe Mazzini 52, lo storico locale è pronto a riaprire le porte per tornare a essere il punto di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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