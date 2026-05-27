Unci AgroAlimentare Scognamiglio | credito imposta carburanti è ristoro importante per pescatori
Il rappresentante di Unci AgroAlimentare ha affermato che il credito d’imposta sui carburanti rappresenta un ristoro importante per i pescatori. Ha inoltre sottolineato che le richieste di sostenere il settore contro l’aumento dei prezzi dei carburanti sono state ascoltate dal governo.
“Le nostre sollecitazioni al governo per attenuare le ricadute negative dell’impennata dei prezzi dei carburanti sulle attività di pesca non sono cadute nel vuoto. Accogliamo infatti con soddisfazione il provvedimento a sostegno della categoria”. Ad affermarlo è Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell’Unci AgroAlimentare. “Il. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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