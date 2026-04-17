Unci AgroAlimentare Scognamiglio | caro carburanti importante risultato in Ue per pesca e acquacoltura

L'Unci AgroAlimentare ha annunciato un risultato positivo in ambito europeo riguardo ai costi dei carburanti, un elemento che interessa direttamente la pesca e l'acquacoltura. La questione dei prezzi del carburante è stata al centro di discussioni recenti, con particolare attenzione alle ripercussioni sui settori produttivi. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulle dinamiche di mercato e sulle politiche comunitarie in materia energetica.

“Il via libera all’utilizzo dei fondi dell’Unione europea, registrato in queste ore, per fronteggiare il caro carburanti che sta mettendo a dura prova pesca e acquacoltura è un’ottima notizia per le imprese e i lavoratori del comparto”. Ad affermarlo è Gennaro Scognamiglio,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: caro carburanti, importante risultato in Ue per pesca e acquacoltura Notizie correlate Caro carburanti, misure per l'agricoltura e la pescaL'assessore Bond si dice soddisfatto per la proroga al taglio delle accise: «Una boccata d’ossigeno». Caro carburanti, interviene la Regione: "In arrivo 25 milioni per sostenere autotrasporto, agricoltura e pesca"Il governo regionale sta predisponendo un emendamento da 25 milioni di euro con l’obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Italia – Unci AgroAlimentare: Via libera UE sui fondi contro il caro carburanti, importante risultato per pesca e acquacoltura. Intesa tra Unci e Regione per il rilancio del comparto agroalimentare in CampaniaL'assessore regionale Maria Carmela Serluca ha incontrato a Napoli una delegazione della Federazione regionale dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane, composta da Gennaro Scognamiglio, presidente ... ansa.it Unci AgroAlimentare, no all'apertura della cava di DurazzanoSiamo assolutamente contrari all'ipotesi di una attività estrattiva a Durazzano, in provincia di Benevento, al confine con il Parco urbano Dea Diana, perchè dannoso per l'ambiente, per le ... ansa.it