A La Spezia, il settore dei pescatori riceve un sostegno di 10 milioni di euro sotto forma di credito d’imposta per compensare l’aumento dei costi del carburante. La misura resterà in vigore per tre mesi e mira a fornire sollievo alle attività di pesca, in attesa di una possibile diminuzione dei prezzi dovuta ai conflitti in Medio Oriente e nel Golfo.

La Spezia, 21 maggio 2026 - Tre mesi di ’ossigeno’ per il comparto ittico con una manovra da 10 milioni per compensare i rincari dei carburanti, e la speranza che i conflitti in Medio Oriente e nel Golfo finiscano quanto prima per scongiurare ulteriori aumenti. C’è tutto questo nel provvedimento varato mercoledì dal Consiglio dei ministri: il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha ottenuto infatti che sia disposto un credito d’imposta del 20%, per un importo di 10 milioni per i mesi di marzo, aprile e maggio, per l’acquisto dei carburanti necessari all’attività delle marinerie. Tra i primi ad esultare c’è il senatore di Fratelli d’Italia Patrizio La Pietra, pistoiese, sottosegretario per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pescatori, carburante più ’leggero’. Credito d’imposta per 10 milioni

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