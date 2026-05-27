Un' avventura nella natura libri magici e un concerto di fiabe | prosegue Filo per Filo Segno per Segno

Sarà un altro week ricco di appuntamenti da vivere tutti insieme quello del 30 e 31 maggio per il Festival Filo per Filo, Segno per Segno, realizzato da Alcantara Teatro: tre appuntamenti che si caratterizzano per l’intergenerazionalità e per l’utilizzo di luoghi inconsueti.Al Parco dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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