Un’altra tegola per Sánchez monta il caso Zapatero

A Madrid, la situazione politica si fa tesa mentre Pedro Sánchez si trova a Roma per incontri ufficiali, tra cui la Fao e il Papa. Nel frattempo, cresce il caso legato a Zapatero, che coinvolge il governo e alimenta tensioni politiche. La discussione riguarda questioni interne e possibili implicazioni legali, con l’attenzione puntata sulle conseguenze di questa vicenda. La crisi si sviluppa in un momento di attenzione internazionale per Sánchez, che si trova lontano dalla capitale.

Spagna Il governo in difficoltà potrebbe avere i giorni contati. E nel Psoe c’è già la fronda che chiede elezioni anticipate Spagna Il governo in difficoltà potrebbe avere i giorni contati. E nel Psoe c’è già la fronda che chiede elezioni anticipate Mentre Pedro Sánchez si trova a Roma a ricevere ovazioni alla Fao e a incontrare il papa, a Madrid il clima è incandescente. Il caso Zapatero continua a crescere come la spuma: i dettagli che poco a poco vengono resi noti non aggiungono prove di colpevolezza e molti suscitano almeno qualche dubbio, se non altro di tipo etico. Che poi, in fondo, sembra essere il vero obiettivo di tutta questa... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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