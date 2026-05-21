Il caso Zapatero preoccupa il socialista Sánchez

Il caso Zapatero è al centro dell'attenzione nei media spagnoli, rappresentando un problema per il governo guidato dal leader socialista Sánchez. La vicenda riguarda le implicazioni legali che coinvolgono un ex membro del partito, portando a una crescente preoccupazione all’interno dell’esecutivo. La questione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni politiche e di opinione pubblica, mentre le notizie riguardanti l’indagine e gli sviluppi giudiziari continuano a occupare le prime pagine dei quotidiani nazionali.

Il caso Zapatero continua a riempire i giornali spagnoli ed è un duro colpo per il governo Sánchez. Una cosa è gestire le sconfitte elettorali regionali – attese – davanti a un partito popolare indebolito, ben diverso è affrontare accuse sostanzialmente di corruzione per il simbolo di tutto quello che c’è di difendibile nel Psoe degli ultimi 25 anni: il vecchio ZP. A capo dell’unico governo senza neppure un ministro imputato. Un governo che ha tolto la Spagna dalla guerra sporca di Bush in Iraq. Che ha regalato una stagione di diritti civili. Che ha posto fine al terrorismo dell’Eta. E che è caduto solo davanti all’esplosione della crisi del 2008. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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