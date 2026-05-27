Un’altra scuola comunale verso la statalizzazione

Una scuola comunale si sta avviando verso la statalizzazione. La decisione riguarda la trasformazione dell’istituto in scuola statale, con conseguente trasferimento di gestione e fondi. La procedura è in corso e coinvolge le autorità locali e regionali. Al momento, non sono stati comunicati tempi ufficiali né dettagli specifici sul processo. La scuola rimane operativa, senza interruzioni nelle attività educative. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di trasformazioni nel sistema scolastico comunale.

Un’altra scuola comunale (e forse non sarà l’ultima) verso la statalizzazione, mentre a Sant’Orso, come già annunciato all’inizio dell’anno, resterà una sola scuola dell’infanzia (la statale Berardi) che trasferirà le proprie sezioni alla comunale Zizzi che, dal prossimo anno scolastico, non accetterà nuovi iscrizioni. "Sono decisioni – commenta l’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino – su cui influiscono il decremento delle nascite e il pensionamento del personale: stiamo facendo una mappatura di tutte le nostre 15 scuole comunali, nidi e scuole dell’infanzia". E ancora Maghernino: "Il processo di statalizzazione è graduale e dipende dalle maestre ancora in organico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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