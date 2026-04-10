Emergenza maltempo il presidente della Provincia sollecita la statalizzazione della ex Ss 86 Istonia

In seguito all'emergenza maltempo, il presidente della Provincia ha inviato una lettera al Governo per sollecitare una rapida approvazione della richiesta di statalizzazione della ex strada statale 86 Istonia. La richiesta riguarda l'iter di trasferimento della gestione della strada dalla Provincia allo Stato. Questa mossa si inserisce nel tentativo di migliorare la gestione delle infrastrutture in vista di eventi meteorologici avversi.

Il presidente della Provincia Francesco Menna ha scritto al Governo, per chiedere l'accelerazione dell'iter di statalizzione della strada provinciale 212, ex Ss 86 Istonia.Un sollecito derivante dai pesanti danni causati dal maltempo che nei primi giorni di aprile ha sferzato l'Abruzzo - e il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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MALTEMPO Il Governo dichiara l’emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, stanziati 50 milioni di euro in totale per i primi interventi. #lattacco #maltempo #protezionecivile - facebook.com facebook

Emergenza maltempo, dopo il Ciclone Harry e la frana di Niscemi, è pronto un un emendamento integrativo al decreto-legge per sostenere famiglie e imprese colpite in Sicilia, Calabria e Sardegna. Obiettivo dell'intervento, definito dai Ministri #MarinaCal x.com