Una staffetta nella storia LaRoseNoire festeggia 25 anni raccontando Modena

Mercoledì 17 giugno alle 19.45, all’interno della rassegna Modena Bai Nait, si terrà una celebrazione per i 25 anni dell’associazione LaRoseNoire. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Modena e invita il pubblico a partecipare alla festa, che include una staffetta storica. La serata si svolge nel centro della città, coinvolgendo diverse attività e momenti dedicati alla memoria dell’associazione.

Mercoledì 17 giugno - ore 19.45con il Patrocinio del Comune di Modenaall'interno della rassegna Modena Bai NaitLaRoseNoire invita tutti a celebrare i 25 anni dell’associazione. Si parte con un brindisi offerto da LaRoseNoire e da Archer in una delle migliori enoteche della città. Proseguiremo con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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