L’attore compie 89 anni il 22 aprile. Nel corso della sua carriera ha partecipato a oltre 300 film, interpretando ruoli che sono rimasti impressi nella memoria del pubblico. Ha ricevuto tre premi Oscar, rendendolo uno dei pochi attori a ottenere questo riconoscimento più volte. La sua presenza nel cinema ha attraversato decenni, lasciando un segno duraturo nel settore.

C ompie 89 anni il 22 aprile, Jack Nicholson, un gigante di Hollywood: l’attore ha all’attivo una produzione cinematografica importante e tanti personaggi entrati nel cuore dei fan, oltre ad essere uno dei pochi ad aver vinto per tre volte un Oscar. Buon compleanno Jack Nicholson: 15 film memorabili della sua carriera X Leggi anche › Jack Nicholson, il leone del cinema americano Jack Nicholson compie 89 anni. Nato nel New Jersey nel 1937, l’attore scoprì solo a 37 anni la vera identità di sua madre, June Nicholson, grazie a un giornalista del Time che stava facendo delle ricerche su di lui: fino ad allora aveva creduto che la donna fosse sua sorella maggiore.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore festeggia 89 anni il 22 aprile. Alle spalle, una carriera straordinaria, con più di 300 film, e tanti personaggi indimenticabili entrati nella storia del cinema

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